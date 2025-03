EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 25. März 2025) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein führendes Unternehmen im Bereich des modernen Recyclings von Kunststoffabfällen, freut sich, die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit einem globalen Commodities-Unternehmen (Global Commodities Company oder "GCC") über den langfristigen An- und Verkauf von erneuerbarem Grünkondensat ("Kondensat") bekannt zu geben. Es soll in der von PlasCred geplanten hochmodernen Recyclinganlage Neos produziert werden, die voraussichtlich im Scotford Yard von CN Rail in der Nähe von Fort Saskatchewan, Alberta, angesiedelt sein wird. Diese Vereinbarung bringt die Mission von PlasCred voran, die Entsorgung von Kunststoffabfällen mithilfe seiner zum Patent angemeldeten Technologie zu revolutionieren. Die Neos-Anlage wird mittels des proprietären, zum Patent angemeldeten, Verfahrens von PlasCred Kunststoffabfälle in wertvolle Produkte umwandeln. Im Rahmen der Vereinbarung wird GCC das bei Neos produzierte Kondensat zu einem Festpreis von 120,00 CAD pro Barrel für eine Laufzeit von fünf Jahren abnehmen (mit Verlängerungsoption). Darüber hinaus erhält GCC ein Vorkaufsrecht (Right of first refusal oder "ROFR") für den Erwerb von weiteren Erträgen von Neos und anderen Anlagen des Unternehmens, zum Beispiel von Maximus, einer Anlage, die ebenso wie Neos am CN-Standort Scotford errichtet werden soll. Der Vertrag richtet sich nach den FCA-Incoterms ("Free Carrier"). Das bedeutet, dass GCC das Kondensat in der Neos-Anlage von PlasCred in Scotford in Empfang nehmen und ab diesem Punkt die Verantwortung für den Transport und die damit verbundenen Kosten übernehmen wird. Durch den Festpreis und die Langfristigkeit der Vereinbarung hat PlasCred mehr finanzielle Stabilität bei Aufnahme des Betriebs, sowie vorhersehbare Einnahmen für die zukünftige Ausweitung. Dies steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und zur Schaffung einer echten Kreislaufwirtschaft für Kunststoffabfälle. Die geplanten Anlagen Neos und Maximus werden in mehreren Phasen entwickelt, um langfristiges Wachstum zu ermöglichen. Die erste Anlage Neos soll eine Produktionskapazität von etwa 500 Barrel Kondensat pro Tag haben und täglich etwa 100 Tonnen Kunststoffabfälle verarbeiten. Die Anlage Maximus wird die Produktion erheblich ausweiten und schätzungsweise 400 bis 2.000 Tonnen Kunststoffabfälle pro Tag verarbeiten. Ihr Bau ist in drei Phasen geplant: In Phase 1 werden schätzungsweise 2.000 Barrel Kondensat pro Tag produziert; in Phase 2 wird die Produktion auf etwa 4.500 Barrel Kondensat pro Tag erhöht; und in Phase 3 wird die volle Kapazität von etwa 10.000 Barrel Kondensat pro Tag erreicht. Das Wachstum von PlasCred stützt sich auf strategische Vereinbarungen mit Branchenführern. CN Rail wird logistische Unterstützung leisten, um den effizienten Transport von Kunststoff-Rohstoffen und die Logistik der Endprodukte sicherzustellen. Palantir wird die Lieferkette und die betriebliche Intelligenz durch seine moderne, KI-gestützte Foundry-Software verbessern sowie Produktion und Vertrieb optimieren. "CN ist stolz, in Zusammenarbeit mit PlasCred nachhaltige Lieferketten zu fördern. Durch die Kombination unseres logistischen Fachwissens mit ökologisch verantwortungsvollen Initiativen, schaffen wir innovative Lösungen, die die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe voranbringen", sagte Buck Rogers, Vizepräsident für Erdöl und Chemikalien bei CN. "Wir sind gespannt auf die geplanten Anlagen Neos und Maximus, die das Potential haben, das Recycling von Kunststoffabfällen in großem Maßstab zu revolutionieren", sagte Troy Lupul, President und CEO von PlasCred. "Die Vereinbarung steht im Einklang mit unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft, und die Entwicklung dieser Anlagen ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels." Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für PlasCred. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, ein Marktführer im Bereich des modernen Kunststoffrecyclings zu werden. Mit seiner skalierbaren, innovativen Technologie wird PlasCred eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der globalen Plastikmüllkrise spielen können. Im Zuge seiner Expansion in Nordamerika wird das Unternehmen weiterhin in mit Branchenführern zusammenarbeiten und nachhaltige Lösungen für die Kreislaufwirtschaft liefern. Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten fortschrittlichen Recycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und fortschrittliches Recycling revolutionieren. PlasCred unterhält zudem auch strategische Partnerschaften mit CN Rail, Palantir Technologies Inc. und Fibreco Export Inc. Diese Kooperationen bieten PlasCred Zugang zu erstklassiger operativer Intelligenz und logistischer Unterstützung in ganz Nordamerika und weltweit für den Transport und die Handhabung von Kunststoffabfällen, und sie gewährleisten die langfristige Konstanz der Produkteinkäufe und stärken so die Marktpräsenz und finanzielle Stabilität von PlasCred. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

+1 403-863-4788 - E-Mail: IR@PlasCred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ergebnisse oder Entwicklungen, die von PlasCred Circular Innovations Inc. erwartet werden. Sie beruhen zwar auf vernünftigen Annahmen, bergen jedoch Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "erwartet", "beabsichtigt", "plant" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen, regulatorischer Änderungen und anderer Risiken erheblich abweichen, wie in den öffentlichen Erklärungen des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca beschrieben. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf diese Aussagen verlassen. PlasCred übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/246084 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/246084

