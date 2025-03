Guidewire (NYSE: GWRE) veranstaltete am 25. März im La Maison de la Mutualité in Paris sein jährliches European Insurance Forum. Die bisher größte Veranstaltung von Guidewire in Europa zog mehr als 375 Teilnehmer aus 16 Ländern an, ein Zeichen für die marktführende Präsenz von Guidewire in Europa, die auf 76 Kunden in 19 Ländern angewachsen ist, von denen 30 die Guidewire Cloud Platform nutzen, 90 Technologiepartner, 4.000 Berater und 950 Mitarbeiter.

Auf dem Insurance Forum erläuterte Guidewire seine Vision, die Agilität zu erhöhen und betriebliche Reibungsverluste in der gesamten Sach- und Unfallversicherungsbranche (P&C) durch die umfassende und integrierte Guidewire Cloud-Plattform zu beseitigen mit Innovationen vom Produktdesign bis hin zu Preisgestaltung und Tarifierung, digitaler Interaktion, Daten und Analysen, KI und einem robusten App-Marktplatz -, um Versicherern zu helfen, in einem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Vier in Europa ansässige Kunden von Guidewire berichteten auf der Hauptbühne von ihren Transformationsprojekten und gaben einzigartige Einblicke in aktuelle Themen, darunter die Nutzung von Automatisierung zur Modernisierung des Schadenmanagements, die Bereitstellung verbesserter Kundenerfahrungen, die Neudefinition von Mikroversicherungsgeschäften und die Förderung des Erfolgs im gewerblichen Bereich durch Analysen.

In den Grundsatzreden von Guidewire-CEO Mike Rosenbaum, Chief Product Development Officer Diego Devalle und Geschäftsführer für EMEA Will McAllister wies Guidewire darauf hin, dass die Branche durch die Anwendung von Generative AI (GenAI) über den gesamten Lebenszyklus von P&C hinweg einen enormen Mehrwert erzielen wird. Zu diesem Zweck erweitert Guidewire seine Plattform um ein Agentic AI Development Framework, das sich zunächst auf die Verbesserung der Entwicklereffizienz und die Ermöglichung intelligenter Erfahrungen für Underwriter und Schadensregulierer konzentriert.

Es wurden auch drei laufende strategische Initiativen hervorgehoben, darunter:

Neudefinition der Underwriting-Exzellenz - Guidewire beschrieb die erste einer Reihe von Funktionen, die den Underwriting-Prozess in P&C neu gestalten sollen und wandelt die Risikobewertung von einem reaktiven Prozess in eine dynamische, intelligente Entscheidungsmaschine um. Sie diskutierten eine Lösung, die Agentic AI anwenden wird, um Daten aus neuen Geschäftsanträgen automatisch zu extrahieren, anzureichern und zusammenzufassen, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren und es Underwritern zu ermöglichen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Verbesserung der Schadenserfahrung - Guidewire zeigte, wie Agentic AI die Erfahrung von Schadensregulierern verbessern und die Schadensbearbeitung optimieren kann. Dazu gehörte ein KI-basierter Schadensregulierer-Assistent, der automatisch hochwertige Zusammenfassungen von Schadensakten und angehängten Dokumenten erstellt, die die relevantesten, umsetzbaren Informationen aufzeigen und Anleitungen für die nächsten Schritte geben.

Integrierte Preisgestaltung und Rating-Vision - Guidewire erläuterte, wie Versicherer in Zukunft die Leistungsfähigkeit einer fortschrittlichen aktuariellen Preisgestaltungs-Engine auf der Guidewire Cloud-Plattform nutzen können, sodass statische, einheitliche Preise der Vergangenheit angehören. Um die Umsetzung dieser Vision zu beschleunigen, hat Guidewire eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Quantee unterzeichnet, einem in Polen ansässigen Insurtech-Startup, das sich auf Software für dynamische Preisgestaltung spezialisiert hat.

"Das Guidewire Insurance Forum in Paris ist die größte Veranstaltung, die wir je in Europa durchgeführt haben. Hier treffen sich führende Vertreter der Sach- und Unfallversicherung und Technologieexperten, um die Zukunft der Branche in Europa voranzutreiben", sagte Will McAllister, Senior Vice President und Managing Director EMEA bei Guidewire. "Die klare Vision von Guidewire für Produkt- und Service-Exzellenz in EMEA, einschließlich einer integrierten Kernplattform, die die Erkenntnisse und Engagement-Tools liefert, die Versicherer benötigen, um unter beispiellosen Markt- und Umweltbedingungen effizient zu wachsen, hilft europäischen Versicherern, eine agilere, reaktionsschnellere und wirkungsvollere Versicherungsbranche der Zukunft zu gestalten."

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, der Sach- und Unfallversicherer vertrauen, um effizient zu interagieren, zu innovieren und zu wachsen. Mehr als 570 Versicherer in 42 Ländern, von neuen Unternehmen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, verlassen sich auf Guidewire-Produkte. Mit Kernsystemen, die Daten und Analysen, digitale und künstliche Intelligenz nutzen, definiert Guidewire die Exzellenz von Cloud-Plattformen für Sach- und Unfallversicherer.

Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1.700 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team der Branche und dem SI-Partner-Ökosystem unterstützt werden. Unser Marktplatz stellt die größte Gemeinschaft von Lösungspartnern im Bereich P&C dar, auf dem Kunden auf Hunderte von Anwendungen zugreifen können, um die Integration, Lokalisierung und Innovation zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.com und folgen Sie uns auf X (früher Twitter) und LinkedIn.

HINWEIS: Informationen zu den Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325273812/de/

Contacts:

Melissa Cobb

Direktorin, Public Relations

Guidewire Software, Inc.

+1.650.464.1177

mcobb@guidewire.com