Acumino, ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Roboterarbeiter, hat die Unterzeichnung einer Investitions- und exklusiven Vertriebsvereinbarung für den japanischen Markt mit MegaChips Corporation, einem führenden japanischen Halbleiterunternehmen, bekannt gegeben. Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein in Acuminos Mission dar, die KI-gesteuerte, geschickte Robotik voranzutreiben. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es Robotern, eine beispiellose Geschicklichkeit und Kapitalrendite (ROI) bei der Ausführung von Aufgaben zu erreichen, die bisher als nicht automatisierbar galten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325189818/de/

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Acumino und MegaChips zusammenarbeiten, um KI-gestützte Roboter der nächsten Generation in Japan zu entwickeln und einzusetzen und so den kritischen Arbeitskräftemangel zu beheben. Diese Arbeitsroboter werden dazu beitragen, Arbeits- und Qualifikationslücken zu schließen, indem sie die Produktivität schnell, skalierbar, zuverlässig und kosteneffizient steigern.

Die 1990 gegründete MegaChips Corporation ist auf das Design, die Entwicklung und die Herstellung von integrierten Schaltkreisen (ICs) spezialisiert. Das Unternehmen ist für seine Expertise in der Entwicklung kundenspezifischer ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) und System-on-Chip-Lösungen (SoC) für Branchen wie Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Industrie und Telekommunikation bekannt. MegaChips bietet fortschrittliche Halbleiterlösungen für Kunden weltweit mit Anwendungen in den Bereichen Bildverarbeitungstechnologie, Bildsensoren, Datenübertragung und Hochleistungsrechnen. In den letzten Jahren hat MegaChips seinen Fokus auf 5G-Kommunikation, KI und das Internet der Dinge (IoT) erweitert, um der wachsenden Nachfrage nach Spitzentechnologie gerecht zu werden.

Tetsuo Hikawa, President und CEO von MegaChips, sagte

"Die Technologie von Acumino mit ihrem hardwareunabhängigen und skalierbaren KI-System verbessert Produktionstechnologien und bewältigt die Herausforderungen, mit denen viele Unternehmen an ihren Produktionsstandorten konfrontiert sind. Durch die Partnerschaft mit Acumino, das über eine einzigartige Technologie verfügt, erwarten wir, dass diese Zusammenarbeit in Zukunft erheblich zur Expansion der neuen Geschäftsvorhaben von MegaChips beitragen wird."

Patrick Jarvis, CEO von Acumino, kommentierte:

"Wir freuen uns, mit MegaChips Corporation zusammenzuarbeiten, während wir unsere robotergestützten Intelligenzlösungen weltweit weiterentwickeln und skalieren. Diese Investition und strategische Vereinbarung wird die Einführung unserer Technologie in verschiedenen Branchen und Märkten beschleunigen und unsere Vision von Industrie 5.0 und hochflexiblen Produktionslinien, die von hochgradig geschickten KI-gesteuerten Robotern angetrieben werden, vorantreiben."

Über Acumino

Acumino nutzt die allgemeine Roboterintelligenz, um Allzweckroboter in die Lage zu versetzen, komplexe menschliche Aufgaben mit Präzision und Konsistenz auszuführen und dabei ein nahezu menschliches Leistungsniveau zu erreichen. Durch einen grundlegend innovativen Ansatz in der Roboterausbildung ermöglicht Acumino den schnellen, kostengünstigen und effizienten Einsatz von Robotern, die die menschlichen Fähigkeiten in der Fertigung, im Gesundheitswesen und in anderen qualifizierten Umgebungen verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.acumino.ai.

Über MegaChips Corporation

MegaChips Corporation (Prime Market der Tokioter Börse: 6875) wurde 1990 als erstes innovatives Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigung in Japan gegründet und hat sich auf Forschung und Entwicklung konzentriert und einzigartige LSI-Chips unter Nutzung proprietärer Technologie entwickelt. Da die Marktanforderungen aufgrund der schnellen Innovation im Bereich der Informationstechnologie immer komplexer werden, bieten wir Komplettlösungen vom Entwurf bis zur Entwicklung und Produktion von LSIs an, die unsere einzigartigen und originellen analogen und digitalen Technologien sowie die Mixed-Signal-Analog/Digital-Technologie voll ausschöpfen. Während wir das bestehende Geschäft ausbauen, bemühen wir uns um nachhaltiges Wachstum, indem wir unsere Managementressourcen auf die Einführung neuer Geschäftsfelder konzentrieren, die auf die Wachstumsbereiche Industrieausrüstung, IoT, Kommunikationsinfrastruktur, Energiesteuerung und Robotik abzielen. https://www.megachips.co.jp/english

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325189818/de/

Contacts:

Medienkontakt



Press@acumino.ai

Website: www.acumino.ai