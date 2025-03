Der Leverkusener Konzern verzeichnete einen beachtlichen Kurssprung von 5,2% im Umfeld positiver Konjunkturdaten und Handelshoffnungen zwischen EU und USA.

Die Bayer AG verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Die Aktie des Leverkusener Konzerns legte um 5,2 Prozent zu und positionierte sich damit an der Spitze der Gewinnerliste im DAX. Diese positive Entwicklung erfolgte trotz erheblicher Verluste am Vortag, die durch ein negatives Glyphosat-Urteil in den Vereinigten Staaten verursacht wurden. Marktexperten weisen darauf hin, dass der deutliche Kursgewinn im Kontext der allgemeinen Markterholung zu sehen ist - der DAX selbst stieg um 1,1 Prozent auf 23.110 Punkte und überwand damit wieder die 23.000er Marke. Dennoch bleibt die Situation für den Pharma- und Agrarchemiekonzern herausfordernd. Börsenhändler bezeichnen die Bayer-Aktie aufgrund der anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiterhin als "spekulativ", was die langfristigen Aussichten des Wertpapiers mit Unsicherheit belastet.

Konjunkturoptimismus treibt Gesamtmarkt

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bayer AG ?

Die positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten wurde durch mehrere Faktoren begünstigt. Der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex verbesserte sich im März zum dritten Mal in Folge, was Volkswirten zufolge ein Signal für das Ende der Rezession darstellt. Die Unternehmen beurteilten dabei sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Zukunftserwartungen positiver. "Der Markt setzt darauf, dass die Konjunktur mit den fiskal- und geldpolitischen Impulsen deutlich anzieht", erklärte ein Marktteilnehmer. Zusätzlichen Auftrieb erhielten die Kurse durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen der EU und den USA. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic plant Gespräche mit der US-Regierung, wobei die EU möglicherweise einige Zölle auf US-Produkte senken oder abschaffen könnte. Von dieser Entwicklung profitierten insbesondere Automobilwerte wie BMW, Mercedes-Benz und VW mit deutlichen Kurszuwächsen, aber auch der Bankensektor verzeichnete erhebliche Gewinne aufgrund der Erwartung einer steileren Zinskurve.

Anzeige

Bayer AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bayer AG-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Bayer AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bayer AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bayer AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...