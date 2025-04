News von Trading-Treff.de Bayer hat den Dienstag vergleichsweise stark begonnen. Das Papier legte um immerhin 1,6 % zu. Der Kurs ist auf 21,37 € gestiegen - und dies ist in einem bestimmten Sinne erfreulich. Denn: Die Stimmung an den Börsen insgesamt ist vergleichsweise schlecht. Die so genannten Trumpattacken auf den Fed-Chef in den USA sind an den Börsen nicht gut aufgenommen worden. Trump möchte, dass die Zinsen senken sollten. Dies wird aus Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...