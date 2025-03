Die Verkaufszahlen von Tesla in der Europäischen Union verzeichneten im Februar einen deutlichen Rückgang von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie Daten der Europäischen Automobilherstellervereinigung belegen. Mit lediglich 11.743 Neuzulassungen setzt sich damit der negative Trend fort, nachdem bereits im Januar ein Einbruch von 50 Prozent zu verzeichnen war. Besonders besorgniserregend für Anleger: Der Marktanteil des Elektroautobauers in der Region schrumpfte von 2,8 auf 1,8 Prozent, während der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge gleichzeitig um beachtliche 24 Prozent wuchs.

Analysten führen diese Entwicklung auf verschiedene Faktoren zurück. Zum einen steht Tesla vor wachsendem Wettbewerb durch etablierte Automobilhersteller und insbesondere durch den chinesischen Konkurrenten BYD, der kürzlich Rekordumsätze von 107 Milliarden Dollar meldete - angetrieben durch einen 40-prozentigen Anstieg bei den Elektro- und Hybridfahrzeugverkäufen. Zum anderen wird die alternde Fahrzeugpalette von Tesla kritisiert, die seit längerem keine grundlegenden Neuerungen erfahren hat. Nicht zuletzt scheint auch das kontroverse öffentliche Auftreten von CEO Elon Musk, insbesondere seine politischen Positionierungen, die Marke zu belasten.

Technologischer Wettlauf und Börsenauswirkungen

Der harte Konkurrenzkampf im Bereich der Ladetechnologie verdeutlicht die Herausforderungen für Tesla. BYD präsentierte kürzlich ein ultraschnelles Ladesystem, das angeblich eine Reichweite von 400 Kilometern nach nur fünf Minuten Ladezeit ermöglichen soll. Im Vergleich dazu bieten Teslas neueste Supercharger Aufladungen für 270 Kilometer Reichweite in 15 Minuten. Diese technologische Lücke könnte Teslas Marktvorteil weiter schmälern. An der Börse spiegelt sich die problematische Entwicklung deutlich wider - die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 30 Prozent an Wert verloren. Investoren beobachten mit Sorge, ob das Unternehmen angesichts der zunehmenden Konkurrenz und der nachlassenden Verkaufszahlen in Europa seine Dominanz im Elektrofahrzeugsektor aufrechterhalten kann.

