© Foto: Unsplash

Tesla hat im 1. Quartal in Frankreich, Dänemark und Schweden die schwächsten Verkaufszahlen seit Jahren verbucht. Die Protestwelle unter dem Slogan "Tesla Takedown" nimmt in Europa und den USA an Fahrt auf.Laut aktuellen Registrierungsdaten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, sanken die Auslieferungen in Frankreich im März um 36,8 Prozent auf 3.157 Fahrzeuge, in Schweden fielen sie sogar um 63,9 Prozent auf 911 Einheiten. Auch im gesamten Quartal ging der Absatz deutlich zurück: In Frankreich verkaufte Tesla 6.693 Fahrzeuge, in Schweden nur 1.929. Die Neuwagenverkäufe in Dänemark sind im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 65,6 Prozent auf 593 Fahrzeuge gesunken, wie die …