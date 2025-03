Der Maschinenbaukonzern verzeichnet starkes Wachstum im Auslandsgeschäft mit 30,58% Umsatzsteigerung und präsentiert neue umweltfreundliche Technologien auf der bauma 2025.

Zoomlion Heavy Industry verzeichnet für das Geschäftsjahr 2024 eine beeindruckende Leistung mit einem Gesamtumsatz von 45,48 Milliarden Yuan und einem Nettogewinn von 4 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ohne Berücksichtigung der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen von 0,87 Milliarden Yuan - ein Anstieg um 0,59 Milliarden Yuan gegenüber dem Vorjahr - wäre der Nettogewinn sogar um 18,39 Prozent gestiegen. Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich auf 28,17 Prozent, ein Plus von 1,04 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr, während die Nettomarge 8,81 Prozent erreichte, was einem Anstieg von 0,8 Prozentpunkten entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im internationalen Geschäft: Der Auslandsumsatz stieg um 30,58 Prozent auf 23,38 Milliarden Yuan und macht nun 51,41 Prozent des Gesamtumsatzes aus - ein Anstieg um 13,37 Prozentpunkte. In den vergangenen drei Jahren erreichte das Unternehmen bei den Exporterlösen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 59,26 Prozent. Das Unternehmen plant zudem, eine Bardividende von 3 Yuan (inkl. Steuern) je 10 Aktien auszuschütten. Die Globalisierungsstrategie hat dem Maschinenbaukonzern neue Marktchancen in allen Geschäftsbereichen eröffnet und durch das kontinuierliche Wachstum auf internationalen Märkten die Abhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen deutlich reduziert.

Innovative Technologien auf der bauma 2025

Als weiteren Meilenstein seiner Internationalisierungsstrategie wird Zoomlion auf der bauma 2025, die vom 7. bis 13. April in München stattfindet, seine neuesten Innovationen präsentieren. Unter dem Motto "Grünere Entwicklung, bessere Zukunft" wird der Konzern fast 70 Premiumprodukte für verschiedene Industriebereiche vorstellen. Besondere Aufmerksamkeit werden dabei die rein elektrisch betriebenen Mischfahrzeuge, die Turmdrehkrane der R-Serie sowie die mit 72 Metern höchste Teleskoparbeitsbühne Europas erhalten. Zoomlion setzt verstärkt auf Intelligenz, Digitalisierung und Umweltfreundlichkeit und wird eine intelligente, umweltfreundliche Baustelle präsentieren, auf der Maschinen automatisiert zusammenarbeiten können. Mit seiner umfassenden digitalen Transformation hat das Unternehmen eine durchgängige Integration von der Forschung und Entwicklung über die Lieferkette bis hin zu Markt und Vertrieb erreicht. Die vier Hauptmaschinenhallen für Erdbewegungsmaschinen, Hubarbeitsbühnen, Betonmaschinen und Mobilkrane in der Zoomlion Smart City wurden bereits in Betrieb genommen und dienen als weltweiter Maßstab für intelligente Fertigung. Durch seine Diversifizierungs-, Internationalisierungs- und Digitalisierungsstrategie hat Zoomlion neue Wachstumspfade erschlossen, die die Entwicklungsstabilität des Unternehmens erheblich verbessern und ihm kontinuierliche Wachstumsimpulse verleihen.

