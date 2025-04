Zoomlion legt Grundstein für Bauphase II seines Fabrikprojekts in Deutschland und treibt damit nachhaltige globale Entwicklung voran

WALDLAUBERSHEIM, Deutschland, 4. April 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, legte am 31. März in Waldlaubersheim offiziell den Grundstein für die Phase II seines deutschen Fabrikprojekts ("das Projekt"). Das Projekt mit einer Investitionssumme von über 50 Mio. Euro und einer Fläche von 60.000 Quadratmetern ist eine Modernisierung und Erweiterung des von Zoomlion erworbenen Werks der WILBERT TowerCranes GmbH, in dem Turmdrehkrane, Autokrane und Betonmaschinen hergestellt werden sollen.

Mit dem Ziel, ein zentrales globales Drehkreuz in Europa zu errichten, soll das Projekt von Zoomlion jährlich mehr als 1.000 Baumaschinen produzieren und einen Produktionswert von rund 300 Mio. US-Dollar generieren, sobald es vollständig in Betrieb ist. Die Initiative wird die Zusammenarbeit mit lokalen vor- und nachgelagerten Zulieferern weiter vorantreiben und so zum wirtschaftlichen Wohlstand der Region beitragen.

Zoomlion fördert aktiv die Konvergenz von Technologie, Produkten, Kapital und Industrie mit dem globalen Markt. Durch die enge Verzahnung von F&E, Produktion, Lieferkette und Kundenservice in den Bereichen Bau- und Landmaschinen wurde eine kreative, partnerschaftliche Zusammenarbeit etabliert, von der alle Beteiligten profitieren. Seit 2001 hat Zoomlion Powermole (Großbritannien), CIFA (Italien) (2008), m-tec (Deutschland, 2013), Raxtar (Niederlande, 2014), Ladurner (Italien, 2015), Wilbert (Deutschland, 2018), Rabe (Deutschland, 2020) und andere Top-Hersteller übernommen.

Ausgehend von der Vision eines vernetzten "globalen Dorfs" treibt Zoomlion seit einigen Jahren die Expansion in Auslandsmärkten voran. Durch den Einsatz digitaler Denkansätze und den Aufbau eines neuen internationalen Geschäftsökosystems mit Fokus auf durchgängige Prozesse, Digitalisierung und Lokalisierung konnte das Unternehmen ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Bis heute hat Zoomlion 400 ausländische Niederlassungen mit über 210 Service- und Ersatzteillagern aufgebaut; seine Produkte sind in mehr als 170 Ländern und Regionen erhältlich. Zudem wurden elf Produktionsstandorte in acht Ländern errichtet - in Italien, Deutschland, Indien, Mexiko, Weißrussland, Brasilien, der Türkei und den USA.

Zhan Chunxin, Chairman und CEO von Zoomlion , bedankte sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung und Förderung des Projekts und erklärte, dass Zoomlion bestrebt sei, die synergetische Entwicklung mit den vor- und nachgelagerten Bereichen der lokalen Industrie zu fördern und die lokale wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Das Unternehmen werde die Durchführung des Projekts in Übereinstimmung mit dem Investitionsplan beschleunigen und eine frühzeitige Inbetriebnahme des Projekts anstreben.

Weitere Informationen über Zoomlion finden Sie unter https://en.zoomlion.com/.

