Niederländisches Finanzinstitut erwirbt weitere 2,7 Mio. Eigenaktien und aktualisiert 70-Mrd.-Schuldenprogramm bei positiver Kursentwicklung und attraktiver Dividendenpolitik.

Die ING Groep hat in der Woche vom 17. bis 21. März 2025 insgesamt 2.766.772 eigene Aktien zum durchschnittlichen Kaufpreis von 18,52 Euro zurückerworben. Die Aktie notiert aktuell bei 18,86 Euro und konnte in den vergangenen 30 Tagen einen beachtlichen Anstieg von 14,51 Prozent verzeichnen. Seit Jahresbeginn summiert sich die Kurssteigerung auf 24,54 Prozent. Der jüngste Rückkauf entspricht einer Investition von etwa 51,24 Millionen Euro und ist Teil des im Oktober 2024 angekündigten 2-Milliarden-Euro-Programms, das bereits zu 72,28 Prozent umgesetzt wurde. Mit bisher 92.704.723 zurückgekauften Aktien nähert sich das Programm seiner Zielmarke.

Am 21. März 2025 aktualisierte die Bankengruppe die Wertpapierbeschreibung für ihr 70-Milliarden-Euro-Schuldenemissionsprogramm. Das von der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigte Programm ermöglicht es sowohl der ING Groep als auch der ING Bank, Schuldverschreibungen mit variablen und festen Zinssätzen in verschiedenen Währungen zu emittieren. Diese strategische Maßnahme unterstreicht die Flexibilität des Finanzinstituts bei der Gestaltung seiner Kapitalstruktur.

Schuldenmanagement und Dividendenpolitik

Die ING kündigte zudem die Rückzahlung zweier Serien von US-registrierten Schuldverschreibungen an. Am 28. März 2025 wurden 500 Millionen US-Dollar an variabel verzinsten sowie 1,25 Milliarden US-Dollar an fest-zu-variabel verzinsten Schuldverschreibungen zum Nennwert zurückgezahlt, einschließlich aufgelaufener Zinsen. Diese Maßnahme ist Teil des aktiven Bilanzmanagements der Bankengruppe.

Der Finanzkonzern legt besonderen Wert auf seine Dividendenpolitik. Mit einer gegenwärtigen Dividendenrendite von 5,98 Prozent und einer Ausschüttungsquote von 55,27 Prozent positioniert sich die Gruppe attraktiv für einkommensorientierte Anleger. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,26 bewertet und bewegt sich mit nur 1,08 Prozent Abstand nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 19,06 Euro. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand von 17,51 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt, was den anhaltenden Aufwärtstrend der Aktie unterstreicht.

Marktposition in Deutschland

Die ING-DiBa AG, die deutsche Tochtergesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, ist die größte Direktbank Deutschlands mit einem Kundenstamm von nahezu zehn Millionen. Das Produktportfolio umfasst Tagesgeldkonten, Girokonten, Immobilienfinanzierungen und Konsumentenkredite. Im Mai 2022 traf das Institut verbraucherfreundliche Entscheidungen, indem es das Verwahrentgelt für die meisten Privatkunden aufhob und einen Sparbrief für Bestandskunden einführte. Diese Maßnahmen haben zur Stärkung der Marktposition in Deutschland beigetragen und spiegeln sich im aktuellen Aktienkursverlauf wider.

