Der Elektronikspezialist verzeichnet sinkende Quartalsumsätze, zeigt jedoch vielversprechende Anzeichen durch zunehmende Bestellungen für die kommenden Geschäftsperioden.

Die Fortec Elektronik AG, die sich auf Elektroniklösungen in den Bereichen Stromversorgung, Displaytechnik und Embedded Computer Technology spezialisiert hat, notiert aktuell bei 15,90 Euro. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten einen erheblichen Wertverlust von 31,47% erlitten und liegt damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 24,60 Euro, das Ende März 2024 erreicht wurde.

Im Februar 2025 musste Fortec Elektronik seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 nach unten korrigieren. Ausschlaggebend für diese Anpassung war ein Umsatzrückgang im ersten Halbjahr. Dennoch gibt es auch positive Signale: Der Auftragsbestand entwickelt sich günstig, was auf eine mögliche Stabilisierung des Geschäfts in den kommenden Monaten hindeuten könnte.

Bewertung und Marktposition

Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,54 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,57 liegt Fortec Elektronik unter dem Branchendurchschnitt. Diese Kennzahlen deuten auf eine vergleichsweise günstige Bewertung hin. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 15,10 Euro, das Anfang März 2025 erreicht wurde. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von 18,63 Euro beträgt -14,65%, was die anhaltende Schwäche der Aktie widerspiegelt.

Die Chartanalyse zeigt ein neutrales Muster, was die aktuellen Unsicherheiten im Marktumfeld widerspiegelt. Die Volatilität der Aktie liegt bei annualisierten 20,81% über einen 30-Tage-Zeitraum. Investoren warten nun auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 27. März 2025, die weitere Einblicke in die finanzielle Situation des Unternehmens geben werden.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der positive Trend beim Auftragsbestand ausreicht, um eine Trendwende bei Umsatz und Ergebnis einzuleiten. Angesichts der komplexen Herausforderungen in der Elektronikbranche stehen die Vorzeichen für eine schnelle Erholung jedoch unter Vorbehalt.

