Die Deutsche Bank verzeichnete am Dienstagnachmittag im XETRA-Handel einen Kursanstieg von 1,7 Prozent auf 23,25 EUR. Das Tageshoch wurde bei 23,32 EUR markiert, was nur 0,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch liegt. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Das aktuelle Kursniveau liegt 47,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR, das im August 2024 erreicht wurde. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 22,37 EUR und prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Vorjahr. Der erwartete Gewinn je Aktie für 2025 wird von Experten mit 2,83 EUR angesetzt.

Die positive Kursentwicklung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die strategische Ausrichtung des Finanzinstituts wider. Besonders die Stärkung des Kernkapitals durch neue Emissionen wird vom Markt positiv aufgenommen. Zudem positioniert sich die Deutsche Bank im wachsenden Bereich digitaler Zahlungslösungen, was als zukunftsträchtig gilt. Als Partner der Initiative "Deutschland zahlt digital" setzt das Geldinstitut auf die Förderung moderner Bezahlmodelle. Diese Initiative, an der sich neben der Deutschen Bank auch andere namhafte Zahlungsdienstleister beteiligen, zielt darauf ab, kontaktloses und digitales Bezahlen in Deutschland voranzubringen.

Risikobewusstsein bei Anlagestrategien

Gleichzeitig mahnt Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, zur Vorsicht bei bestimmten Anlagestrategien. Insbesondere das sogenannte Momentum-Trading, bei dem Anleger auf kürzlich erfolgreiche Aktien setzen und Verlierer abstoßen, birgt erhebliche Risiken. Diese Strategie sei besonders anfällig für Marktvolatilitäten und könne in Korrekturphasen zu höheren Verlusten führen als der breite Markt. Zudem entstehen durch häufigere Portfolioanpassungen höhere Transaktionskosten, die die Gewinne schmälern können. Diese differenzierte Herangehensweise an Anlagestrategien und die gleichzeitige Fokussierung auf Zukunftsthemen wie digitale Zahlungslösungen zeigen das Bestreben der Deutschen Bank, sowohl im traditionellen Bankgeschäft als auch in innovativen Bereichen Marktanteile zu sichern.

