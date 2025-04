© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Die Deutsche Telekom hat die Dividende für 2024 um über 16 Prozent auf 0,90 Eeuro je Aktie erhöht und startet die zweite Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms.Bei der gestrigen Hauptversammlung der Deutschen Telekom wurde beschlossen, die Dividende für das Jahr 2024 auf 0,90 Euro je Aktie zu erhöhen, was einer Steigerung von 16,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt sollen 5,59 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden, was einer Erhöhung von 38,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Am Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, wurde der Aktienkurs aufgrund des Dividendenabschlags optisch niedriger gehandelt. Die Aktie ist dadurch Schlusslicht im DAX und der …