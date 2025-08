München (ots) -Kein Sieger im Auftaktkracher, aber ein sehr anschauliches Duell mit vielen Emotionen. Die beiden Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen und 1860 München trennen sich im 1. Saisonspiel der 3. Liga 1:1. Im Fokus: Die beiden prominenten "Löwen"-Neuzugänge. Florian Niederlechner feiert einen gelungenen Einstand mit seinem Tor zum 1:1. Der andere, Kevin Volland, überzeugt hingegen mit viel Arbeit und Sportsgeist, weil er eine mögliche Gelb-Rote für Essens Tobias Kraulich nicht provoziert. "Hut ab, Kevin Volland!", verneigt sich MagentaSport-Experte Fabian Klos. Auch Uwe Koschinat, Trainer der Essener, bezeichnet Vollands Fairness als "herausragend".Bewegend wird es nach dem Abpfiff am MagentaSport-Mikrofon, als Florian Niederlechner sein Tor der Familie des FCB-Torhüters Sven Ulreich widmet, die ihren Sohn im Alter von 6 Jahren verlor: "Ich war besonders motiviert. Löwe durch und durch, aber in der Früh habe ich die Nachricht gekriegt - wie alle in Deutschland - mit Sven Ulreich. (...) Unsere Kinder haben miteinander gespielt. Da habe ich in der Früh schon ein paar Tränen verdrückt."MagentaSport zeigt auch in der neuen Spielzeit der 3. Liga alle 380 Spiele live, 312 davon exklusiv im Pay-Angebot. Am Samstag folgt ab 13.30 Uhr die 1. Konferenz der neuen Saison, unter anderem mit Energie Cottbus gegen den 1. FC Saarbrücken. Ab 16.15 Uhr feiert der MSV Duisburg sein Drittliga-Comeback gegen den VfB Stuttgart II. Top-Fußball außerdem: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur am 07.08. ab 18 Uhr im Telekom Cup.Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München 1:1Munteres Spektakel an der Hafenstrasse: Das 1. Tor der neuen Saison fällt bereits nach 6 Minuten durch José-Enrique Rios Alonso, der am 1. Pfosten goldrichtig steht. Im 2. Durchgang sorgt Neuzugang Florian Niederlechner per Lupfer zum Ausgleich (68.) - gleichzeitig der Endstand zum Auftakt, in dem RWE die reifere Mannschaft stellte. Sechzig im Aufbau zu behäbig, aber eben mit guten Einzelspielern.Highlight-Clips zum Spiel:TOR: Früher Schock für 1860! Das 1. Tor der neuen Saison erzielt Essens Innenverteidiger José-Enrique Rios Alonso: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SDhQMWhRZXVoM056VHVEQmRUYTkyZWJnS2kvMVhScXkrM1AzdFZmaU5COD0="Dann muss der rein!" Kommentator Christian Straßburger und Experte Fabian Klos sind nach der Chance für Essens Ramien Safi fassungslos: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YnB1cEtpYktxZjNZSnJCZUxTNzVwbjZEQVpJTGR5MGQyZWxDWmNrakRrMD0=Glück für Essens Tobias Kraulich. Weil Kevin Volland das Foul nicht zieht, fliegt der RWE-Profi nicht mit Gelb-Rot vom Platz. Experte Fabian Klos hebt Vollands Sportsgeist heraus: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cEdpWWRwTmVTVTcwYXNzcWtsUmJ5Z3ZZYUtWSHprVGpPWmRpeFlNcVdzZz0=TOR: Einer der prominenten 1860-Neuzugänge trifft zum 1:1: Florian Niederlechner markiert den Ausgleich in seinem 1. Pflichtspiel für die "Löwen". Abseits? Schwierig, eher nicht: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L2F2eXpEdDFycFB5MnpucVNVY1p6WElCaDV3eXdpWGV2RmZaTzhabnc1WT0=Niederlechner emotional am MagentaSport-Mikrofon: "Das Tor ist für die Familie Ulreich"Schöne Geste: 1860-Torschütze Florian Niederlechner widmet sein Tor Bayern-Keeper Sven Ulreich, der seinen Sohn im Alter von 6 Jahren verlor: "Ich war besonders motiviert. Löwe durch und durch, aber in der Früh habe ich die Nachricht gekriegt - wie alle in Deutschland - mit Sven Ulreich. Wir, die Familie Niederlechner, kennen die Familie Ulreich sehr gut, unsere Kinder haben miteinander gespielt. Und ich habe mich so stark bemüht, dass ich ein Tor mache für die Familie. Da habe ich in der Früh' schon ein paar Tränen verdrückt, weil es ein unglaublicher Schicksalsschlag ist und es mir auch total leid tut für die Familie. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass mir ein Tor gelungen ist - das ist für die Familie Ulreich."Niederlechner gibt zudem eine Liebeserklärung ab und verrät, dass 1860 der letzte Verein seiner Profi-Karriere sein wird: "Ich habe eine tolle Zeit in Freiburg gehabt, ich habe eine tolle Zeit in Augsburg gehabt, eine geile Zeit bei der Hertha. Jetzt am Schluss meiner Karriere - es wird hundertprozentig mein letzter Verein sein - darf ich den Löwen auf der Brust haben, darf ich für den Verein auflaufen, den ich einfach liebe, wo ich in der Kurve stand. Das ist das Schönste, was es gibt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NjZldWJWcHNUMXVIRlp6OFdRZU5PVjc0cVZHY1BlbjIzZEhnY05OUmxqcz0=Uwe Koschinat, Trainer RW Essen, über das 1:1: "Das ist so ein Kardinalfehler. Unsere beiden Innenverteidiger waren sich so sicher, dass Niederlechner vorne steht, dass das Abseits der ballentfernte Spieler aufgehoben hat. (...) Man muss wahrscheinlich sagen, Niederlechner hat immer noch das Gefühl aus dem DFL-Fußball."Gleichzeitig hebt auch Koschinat hervor, dass Volland gegen Kraulich nicht die Gelb-Rote zieht: "Herausragend von ihm. Aber ich glaube, er ist der Mentalitätsspieler. So hat er sich jedenfalls in der Bundesliga gezeigt. (...) Er hat in dieser Szene nicht nur Fairplay walten lassen - es war ja faktisch ein Foul. Er hat die größere Chance gesehen, zum Tor zu gehen. Hier müssen wir ehrlicherweise sagen, dass wir Glück hatten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZFMxcDdMV01hZjJvdDM2OTMzRDJwRHdtT0hTbHh3VVRzMXJaUzdWSVpORT0="Flo hat seine Hausaufgaben gemacht", Kevin "hätten wir gerne mehr ins Spiel gebracht"Patrick Glöckner, Trainer 1860, resümiert: "Hier ein Ergebnis aufzuholen, ist unwahrscheinlich schwer. Das muss nicht so tiefgestapelt werden hier. Das ist eine Mannschaft, die ist eingespielt,die ist gewachsen. Dass wir hier einen Punkt holen, damit bin ich sehr zufrieden."Der Coach äußert sich auch zu seinen beiden prominenten Neuzugängen Niederlechner und Volland: "Flo hat seine Hausaufgaben natürlich gemacht mit seinem Tor. Aber er hat auch läuferisch extrem viel gegen den Ball gemacht, immer wieder die Räume gesucht, mit seiner Präsenz die Mannschaft angeführt und für Unruhe gesorgt vorne. Bei Kevin ist es so, dass wir ihn gerne mehr ins Spiel gebracht hätten. Wenn er viele Ballkontakte hat, kann er den Gegner mürbe spielen. Das haben wir nicht geschafft, ihn auf seiner Position so einzusetzen. Aber gegen den Ball hat er überragend gearbeitet. Man sieht, er ist nicht nur ein Künstler, er ist auch ein Fighter." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZVVydmhFVVdIRW4wYVQ2M0RMc0RWaCt5NVl3WDRjVXdZZGlJa0ZyQ3l5RT0=Vorbild Woltemade: Neuendorf beschreibt die "Faszination 3. Liga"DFB-Präsident Bernd Neuendorf über den nächsten Zuschauerrekord in der 3. Liga: "Wir haben letztes Jahr einen neuen Rekord gebrochen, jetzt zum 3. Mal hintereinander, was die Zuschauerzahlen betrifft - über 4 Millionen Zuschauer in der 3. Liga. Das ist gewaltig. Wenn man das vergleicht mit anderen Ligen, sind wir sogar besser als manches europäische Land in der 1. Liga. Es ist sehr erfolgreich und wirtschaftlich interessant für die Klubs. Es macht Spaß, zuzuschauen."... über die Faszination 3. Liga: "Es ist natürlich auch eine Bühne für junge Spieler. Wir dürfen ja auch nicht vergessen: Viele Spieler, die jetzt bei der U21 im Finale waren - Atubolu, Woltemade - sind Spieler, die aus der 3. Liga kommen. Auch viele Nationalspieler, die wir bereits hatten, haben ihre Karriere in der 3. Liga begonnen. Hier kann man sich zeigen, das ist ein Sprungbrett."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WUtuZmtkVE15a3Yyb1luaDBCaTZZZ25jTDZrdHZZYnRhVEtlY1BPZStwVT0=Stimmen vor dem 1. Spieltag am Samstag und SonntagUlms Kapitän Jo Reichert will mit dem SSV (Sonntag, 19.15 Uhr in Wiesbaden) zu "100 Prozent" aufsteigen. Cottbus Top-Mann Cigerci erklärt vor dem Auftakt: "Ich bin auf jeden Fall in Cottbus. Ich weiß jetzt nicht, was in einem Monat oder in einer Woche passiert." Der beste Mittelfeldspieler der letzten Saison trifft am Samstag mit Energie auf Saarbrücken (live ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel bei MagentasSport abrufbar). Beide Klubs hatten den Aufstieg knapp verpasst. Und Unterschiedsspieler" Andreas Voglsammer schwärmt von seinem neuen Klub Rostock. "Mich hat es mich am Ende des Tages schon umgehauen, als ich mir nochmal alles angesehen habe." Hansa spielt am Sonntag in Aue - live ab 13.15 Uhr.Ulms Reichert will Wiederaufstieg: "100 Prozent. Sonst würde ich hier nicht antreten"Johannes "Jo" Reichert, Kapitän SSV Ulm, hat vor 2 Jahren die Meisteransage getroffen - der damalige Aufsteiger SSV stieg dann tatsächlich erneut auf. Nach dem unmittelbaren Abstieg der Ulmer aus der 2. Liga fordert der 34jährige Reichert den unmittelbaren Aufstieg: "100 Prozent! Sonst würde ich doch hier nicht antreten. Das ist doch meine Art und Weise zu sagen: Wenn es möglich ist, wenn man in die Saison geht, dann will man die doch auch gewinnen! Soll ich jetzt hier sitzen und sagen, wir wollen Vierzehnter oder Fünfzehnter werden? Ne, das wäre nicht Jo Reichert - Jo Reichert ist: entweder alles gewinnen oder alles verlieren?" Der Link zu den Aussagen: https://cloud.thinxpool.de/s/FMz8Ld2ZEsfYtL7Zur Vertragsverlängerung bis 2027 - er wäre dann 36 Jahre alt und würde 29 Jahre lang für Ulm spielen - was für ein Klub-Bekenntnis: "Mein Weg, meine History ist SSV Ulm, in meinem Alter sowieso schon gar nicht mehr. Solange ich noch fit bin und helfen kann und auch das Gefühl habe, dass ich wirklich noch helfen kann mit meiner Person, auch als Kapitän, vor allem auch als Spieler, möchte ich spielen. Ich möchte als aktiver Spieler meine Karriere in Ulm beenden. Die Verlängerung, ich will nicht sagen, das war meine letzte Verlängerung, aber ein Schritt in die richtige Richtung, die Karriere bei meinem Herzensverein zu beenden""Gänsehaut" bei der Klub-Messe: "Ich war wirklich geflasht"Zum Klub-Gottesdienst im Ulmer Münster: "Boah von 0 auf 100 hatten wir plötzlich einen Gottesdienst auf dem Plan. Ulmer Münster, das Wahrzeichen unserer Stadt - ich war gefühlt noch nie da drin, vor allem nicht als Verein. Es war der erste Gottesdienst und ich war wirklich geflasht! Die ganze Kirche war komplett voll, wurde top angenommen von unseren Fans, das war schon ein Gänsehaut-Moment, was da drin alles passiert ist. Das habe ich so in dieser Form auch noch nie erlebt. Das war auch wieder irgendwie so ein Startpunkt in was Neues, in eine neue Zeit, es war auf jeden Fall, sehr, sehr positiv." Der Link zu SSV-Messe: https://cloud.thinxpool.de/s/M9gipKNmf4H3x5qCigerci "sehr glücklich" in Cottbus, aber wer weiß, "was in einem Montag oder einer Woche passiert"Tolcay Cigerci, "Dirigent" bei Energie Cottbus, letzte Saison mutmaßlich bester Spieler der Liga und in der besten Form seiner Karriere? "Ja, vielleicht - sicherlich, wenn man guckt, dass ich davor Regionalliga gespielt habe und dann in der 3. Liga."Zuletzt gab's ein wenig Transfer-Theater, weil Liga-Konkurrenz Alemannia Aachen mit dem neuen Trainer Muzzicato seinen Ex-Spieler Cigerci am liebsten holen würde. 