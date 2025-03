Arbonia AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Partnerschaft

Arbonia gratuliert Griffwerk zum erfolgreichen Zusammenschluss mit Hafi - ein Meilenstein für die Branche



26.03.2025 / 07:00 CET/CEST





Arbon, 26. März 2025 - Arbonia gratuliert Griffwerk herzlich zum erfolgreichen Zusammenschluss mit der Hafi Beschläge GmbH. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Moment in der Weiterentwicklung der Tür- und Beschlagindustrie. Durch die Übernahme von Hafi stärkt Griffwerk seine Marktposition als Beschlagshersteller und erweitert sein Portfolio in einer Weise, die den gemeinsamen Anspruch, Tür und Beschlag als eine integrierte Lösung zu sehen, weiter unterstreicht. Wir sind davon überzeugt, dass Tür und Beschlag zusammengehören - eine Philosophie, die Arbonia bereits seit Jahren verfolgt", erklärt Claudius Moor, CEO der Arbonia. "Der Zusammenschluss von Griffwerk und Hafi ist ein wichtiger Schritt, um dieses Konzept weiter in der Branche voranzutreiben und innovative Impulse zu setzen."



Hafi hat sich insbesondere im Bereich der Objektbeschläge für den Gewerbe- und Wirtschaftsbau sowie für öffentliche Bauvorhaben einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die beiden Unternehmen ergänzen sich ideal, sowohl in der Kompetenz als auch im Angebot. Hafi bringt ein starkes Sortiment an Türdrückern für den Objektbereich mit, das nun das Design- und Innovationsportfolio von Griffwerk perfekt ergänzt.



"Es freut uns, dass wir mit diesem Zusammenschluss das europäische Objektgeschäft weiter ausbauen können", so die Geschäftsführer von Griffwerk und Hafi, Manuel Ohmayer, Matthias Lamparter, René Fink und Jochen Maier. "Gemeinsam wollen wir durch die Kombination von Design und Innovation neue Massstäbe setzen."



Die Produkte von Hafi können erstmals auf der Arbonia Next25, der ersten Hausmesse von Arbonia in Erfurt, bestaunt werden, was den Übergang zu dieser Partnerschaft zusätzlich unterstreicht. Dies bietet der Branche die Möglichkeit, sich von den neuen, ganzheitlichen Lösungen zu überzeugen, die durch die Zusammenarbeit von Griffwerk, Hafi und Arbonia entstehen.



Arbonia freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und sieht diesem gemeinsamen Weg mit grosser Zuversicht entgegen. Seit April 2023 hält die Arbonia 17.2% an der deutschen Griffwerk.

