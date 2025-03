ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 40 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus der Bad Homburger liege inzwischen auf Wertschöpfung, nicht mehr bloß Verlustvermeidung, schrieb Analyst Graham Doyle in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die kurzfristigen Markterwartungen seien zu niedrig, die mittelfristigen Sorgen im Bereich Biosimilars unbegründet./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785604