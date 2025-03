Der Australische Dollar steigt angesichts von Berichten, dass Trump die Umsetzung der Zölle auf US-Kupferimporte beschleunigen könnte - Der australische Schatzmeister Jim Chalmers stellte am Dienstag den Haushalt 2025/26 vor und schlug Steuererleichterungen in Höhe von rund 17,1 Milliarden AUD in zwei Runden vor - Der US-Dollar stärkt sich, da die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...