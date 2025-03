NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 114 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ende April anstehenden Erstquartalszahlen dürften - wie vom Unternehmen angekündigt - hinter der für 2025 geplanten Entwicklung zurückbleiben, schrieb Analyst Charlie Bentley in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Bewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers erscheine zwar zunehmend günstig. Doch angesichts des erwarteten schwierigen Jahresstarts und des Ausblicks, der eine Geschäftsverbesserung vor allem in der zweiten Jahreshälfte impliziere, werde dies der Aktie nicht so schnell helfen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 20:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 20:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SYM9999