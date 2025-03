Als die am Montag in den MDAX aufgestiegene RENK Group am 29. Januar grundsolide, positive Vorab-Ergebnisse für 2024 vorlegte, versetzte das die Anleger keineswegs in Wallung. Seither jedoch hat sich der Kurs fast verdoppelt. Nicht ganz ungefährlich, die Sache.

Den vollständigen Artikel lesen ...