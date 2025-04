© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Spekulationen auf ein Ukraine-Abkommen drücken Rüstungswerte am Donnerstag ins Minus. Rheinmetall, Hensoldt & Co. verlieren. Rüstungswerte sind am Donnerstag unter Druck geraten. Rheinmetall und Hensoldt verloren über zwei Prozent, die Titel von Renk büßten zeitweise 3,8 Prozent ein, bevor sie ins Plus drehten. Hintergrund waren Spekulationen über eine mögliche Annäherung im Ukraine-Konflikt. US-Präsident Donald Trump erklärte: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland." Nun gehe es darum, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu überzeugen - was "schwieriger" sei, so Trump. Währenddessen setzte Russland seine Angriffe auf ukrainische Städte in der Nacht zu Donnerstag …