(shareribs.com) Vancouver 26.03.2025 - Nano One hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorgelegt. Darüber hinaus wurden die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens beleuchtet. Wie Nano One gestern bekannt gab, belief sich das Gesamtnettovermögen Ende 2024 auf 21,4 Mio. CAD. Das Umlaufvermögen betrug 5,5 Mio. CAD. Hinzu kommen 26,5 Mio. CAD an nicht verwässernden Finanzmitteln, die im ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...