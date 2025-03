Perlen - Florian Geiger wird zum neuen CEO der Perlen Industrieholding AG per 12. Mai 2025 ernannt. Er kommt von der Swiss Steel Group und tritt die Nachfolge von Peter Schildknecht an. Geiger wird zum gleichen Zeitpunkt auch die Leitung der Perlen Papier AG von Klemens Gottstein übernehmen, der im weiteren Verlaufe des Jahres in Pension gehen wird. Wie im Januar angekündigt, wird Peter Schildknecht als CEO der Perlen Industrieholding AG zurücktreten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...