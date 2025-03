Das Batterietechnologie-Unternehmen stärkt seine Finanzposition durch staatliche Unterstützung und innovative Immobilientransaktion für die LFP-Pilotanlage in Candiac.

Nano One Materials hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024, das am 31. Dezember 2024 endete, veröffentlicht. Das kanadische Technologieunternehmen, das sich auf umweltfreundliche Produktionsverfahren für Lithium-Ionen-Batteriekathoden spezialisiert hat, verfügte zum Jahresende über ein Gesamtnettovermögen von 21,4 Millionen CAD und ein Betriebskapital von 5,5 Millionen CAD. Die Finanzlage des Unternehmens wurde im ersten Quartal 2025 erheblich gestärkt, als Nano One nicht-verwässernde Finanzmittel in Höhe von insgesamt 26,5 Millionen CAD erhielt. Diese setzen sich zusammen aus Nettoerlösen von 13,7 Millionen CAD aus einer Verkauf-und-Rückmietung-Transaktion sowie 12,8 Millionen CAD aus staatlichen Förderprogrammen. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung durch die Regierung von Québec, die dem Unternehmen eine Finanzierung von 18,0 Millionen CAD zugesagt hat. Diese umfasst ein Darlehen in Höhe von 15,0 Millionen CAD vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Energie (MEIE) sowie einen Zuschuss von 3,0 Millionen CAD vom Umweltministerium im Rahmen des Technoclimat-Programms. Mit diesen Mitteln unterstützt Québec direkt förderfähige Ausgaben von rund 63,4 Millionen CAD bis Ende 2026, von denen bereits etwa 30,0 Millionen CAD getätigt wurden. Im ersten Quartal 2025 erhielt Nano One bereits 9,7 Millionen CAD im Rahmen dieser Programme. Die Verkauf-und-Rückmietung-Transaktion für die Anlage in Candiac wurde am 28. Februar 2025 abgeschlossen und generierte eine Gesamtsumme von 15,7 Millionen CAD, wobei 2,0 Millionen CAD als Verkäuferdarlehen aufgeschoben wurden. Diese Transaktion sichert dem Unternehmen einen langfristigen Betrieb in Québec durch einen 15-jährigen Mietvertrag mit Verlängerungsmöglichkeiten für weitere 15 Jahre.

Fortschritte bei der Kommerzialisierung des One-Pot-Prozesses

Die strategische Allianz zwischen Nano One und Worley Chemetics macht bedeutende Fortschritte. Ein gemeinsam durchgeführter Kostenvergleich bestätigte die wirtschaftlichen Vorteile des patentierten One-Pot-Verfahrens für die Herstellung von Lithiumeisenphosphat (LFP). Die vorläufige Konstruktion und das vollständige Layout einer modularen Anlage nach dem Prinzip "Design One, Build Many" wurden abgeschlossen und werden bereits an potenzielle Kunden vermarktet. Diese Entwicklungen stärken die Position von Nano One als bedeutender Akteur im Bereich der umweltfreundlichen Batterietechnologie. Das Unternehmen betreibt mit seiner LFP-Pilotproduktionsanlage in Québec die einzige Anlage dieser Art außerhalb Asiens und kann dort die Vorteile seines Herstellungsprozesses demonstrieren: geringere Kosten, niedrigere Energieintensität, verringerter ökologischer Fußabdruck und reduzierte Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. In den kommenden zwei Jahren kann das Unternehmen noch rund 29 Millionen CAD aus bestehenden staatlichen Förderprogrammen abrufen und arbeitet weiterhin mit Regierungen an neuen Programmen.

