Am Mittwoch kann der DAX sein Comeback weiter fortsetzen. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von 1&1 und von ProSiebenSat.1. Der DAX hat nach der kräftigen Vortagserholung am Mittwoch weiter zugelegt. Groß war die Kaufbereitschaft allerdings nicht: In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex lediglich 0,11 Prozent auf 23.136,24 Punkte. Damit fehlt ihm nur noch wenig zum Rekordhoch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...