Ceconomy AG ist ein führender europäischer Einzelhändler für Unterhaltungselektronik, der in 10 Märkten tätig ist und nahezu 1000 MediaMarkt- und Saturn-Filialen betreibt. Das Unternehmen befindet sich in einem Geschäftstransformationsprozess, der die Straffung des Kerngeschäfts umfasst, um eine kundenorientierte Serviceplattform zu werden. Ceconomy bietet zunehmend margenstärkere B2B- und B2C-Dienstleistungen an, um die Qualität der Erträge zu verbessern. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. April um 09:30 Uhr im Rahmen der German Select IV Confernece einen Online-Roundtable mit Dr. Kai-Ulrich Deissner, CFO der Ceconomy AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-09-30/CEC-GR zur Verfügung gestellt.