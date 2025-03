WACKER ist ein globales Unternehmen, dessen hochmoderne Spezialchemieprodukte in unzähligen Alltagsgegenständen zu finden sind, mit Anwendungen, die von Fliesenklebern bis hin zu Computerchips reichen. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von 27 Produktionsstandorten, 22 technischen Kompetenzzentren und 48 Vertriebsbüros mit rund 16.400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 6,4 Milliarden Euro (2023). WACKER operiert in vier Geschäftsbereichen. Die chemischen Divisionen WACKER SILICONES und WACKER POLYMERS liefern Produkte (Silicone, polymere Bindemittel) für die Automobil-, Bau-, Chemie-, Konsumgüter- und Medizintechnologiebranchen. WACKER BIOSOLUTIONS, die Life-Sciences-Division, spezialisiert sich auf biotechnologisch entwickelte Produkte wie biopharmazeutische Arzneimittel und Lebensmittelzusatzstoffe. WACKER POLYSILICON produziert hochreines Polysilizium für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. April um 11:00 Uhr im Rahmen der German Select IV Conference einen Online-Roundtable mit Joerg Hoffmann, CFA, Senior VP IR der Wacker Chemie AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-11-00/WCH-GR zur Verfügung gestellt.