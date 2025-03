BYD bringt in China ein neues Elektromodell seiner auch für die globalen Märkte bestimmten Sealion-Reihe auf den Markt. Das neue elektrische Kompakt-SUV namens Sealion 05 EV wird in China bereits bei 117.800 Yuan eingepreist, was umgerechnet rund 15.000 Euro entspricht. BYD führt mit dem Sealion 05 EV ein weiteres Einstiegsmodell in China ein. Der Hecktriebler kommt dort in drei Varianten auf den Markt, die sich u.a. bei der Motorleistung unterscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...