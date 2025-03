© Foto: Wolfgang Filser - Süddeutsche Zeitung Photo

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat ein herausforderndes Jahr hinter sich, doch das Unternehmen sieht Licht am Ende des Tunnels. Der Konzern will 2025 wieder durchstarten.2024 war für Wacker Neuson geprägt von einem schwachen Marktumfeld und vollen Händlerlagern. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro, das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stürzte um 55 Prozent auf 122,5 Millionen Euro ab. Damit lag das Unternehmen in der unteren Hälfte der bereits im Herbst gesenkten Prognose. Die Ebit-Marge fiel auf 5,5 Prozent - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 10,3 Prozent im Vorjahr. Besonders hart trifft die Aktionäre die drastische Kürzung der …