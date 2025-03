In den Koalitionsverhandlungen hat die gemeinsame Arbeitsgruppe "Klima und Energie" vereinbart, dass die Photovoltaik-Förderung in Verbindung mit Speichern künftig systemdienlich gestaltet werden soll. Nicht einig sind sich Union und SPD unter anderem beim Gebäudeenergiegesetz und bei der Atomenergie. Union und SPD wollen in einer gemeinsamen Bundesregierung die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das europäische Mindestmaß senken sowie die Netzentgelte deckeln. Die Erneuerbare-Förderung soll stärker an den Markt geführt und der Smart-Meter-Rollout beschleunigt werden. Das geht aus dem Abschlusspapier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...