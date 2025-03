Der Goldpreis verzeichnet am zweiten Tag in dieser Woche Gewinne. - US-Präsident Trump sagte am Dienstag, dass Zölle auf Kupfer möglicherweise viel früher als ursprünglich erwartet eingeführt werden könnten. - Gold bewegt sich in Richtung des Allzeithochs von $3.057 - Der Goldpreis (XAU/USD) bewegt sich zum Zeitpunkt des Schreibens am Mittwoch ...

