Die Ergebnisse von Koenig & Bauer für das Geschäftsjahr 2024 zeigten eine gemischte Leistung, die sowohl Herausforderungen als auch Anzeichen einer Erholung beinhaltete. Trotz eines Rückgangs der Umsätze um 4 % im Jahresvergleich auf 1,27 Mrd. EUR verzeichnete das vierte Quartal ein kräftiges Wachstum und erzielte einen neuen Quartalsrekord. Für das Gesamtjahr stieg der Auftragseingang des Unternehmens um 8,9 % auf 1,4 Mrd. EUR, was darauf hinweist, dass SKB im Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus mit Wachstum rechnen kann. Während einmalige Kosten zu einem Nettoverlust führten, verbesserte sich der freie Cashflow erheblich, was auf effektive Restrukturierungsmaßnahmen hinweist. Die Prognose des Managements für das Geschäftsjahr 2025 sieht ein moderates Umsatzwachstum und ein verbessertes operatives EBIT vor, vorbehaltlich der makroökonomischen Bedingungen. Der überarbeitete mittelfristige Ausblick für 2026, obwohl leicht abgeschwächt, bietet weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Schätzungen von mwb research. Die Analysten halten an ihrer optimistischen Einschätzung fest und betonen die Notwendigkeit, die Umsetzung der Restrukturierungsinitiativen des Unternehmens zu überwachen, da diese ein entscheidender Faktor für das Erreichen der genannten finanziellen Ziele sind. KAUFEN mit unverändertem Kursziel von 21,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG