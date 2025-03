Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Das TAVI-Zentrum am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde erfolgreich rezertifiziert. Diese Auszeichnung bestätigt die hohe Behandlungsqualität im Bereich der Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI). Das minimal-invasive Verfahren bietet eine sichere Alternative zur herkömmlichen Aortenklappen-Operation.Die Verengung der Aortenklappe (Stenose) ist eine der häufigsten Herzklappenerkrankungen. Sie entsteht meist durch Verschleiß, wobei sich Kalkeinlagerungen an der Klappe bilden, wodurch die Segel nicht mehr richtig schließen. Dies erschwert zunehmend den Blutfluss aus der linken Herzkammer in die Hauptschlagader. Die Folge: Der Blutstrom aus der linken Herzkammer in die Hauptschlagader wird zunehmend erschwert. Das kann zu Luftnot, Leistungsabfall, Brustschmerzen und Ohnmachtsanfällen führen. In der Regel wird diese Verengung im höheren Lebensalter, meistens durch eine Transkatheter-Aortenklappen-Implantation behandelt. Die TAVI ist ein minimal-invasives Verfahren. Dabei wird die Herzklappenprothese über einen Katheter eingeführt, hauptsächlich über die Leistenarterie. Der Eingriff wird am schlagenden Herzen, mittlerweile häufig nur in Lokalanästhesie durchgeführt.Das TAVI-Zentrum am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde erneut durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) zertifiziert. Im DGK-Bericht heißt es: "Das Herzzentrum des RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt demonstrierte beim Audit eindrucksvoll seine herausragende Qualität in der TAVI-Versorgung. Durch die engagierte Zusammenarbeit zwischen Kardiologie und Herzchirurgie, die durchdachte Struktur- und Prozessplanung sowie den klaren Fokus auf Patientensicherheit und -zufriedenheit setzt die Klinik neue Maßstäbe in der modernen Herzmedizin." Diese Auszeichnung ist bis Januar 2030 gültig und bestätigt die exzellente Behandlungsqualität im Bereich der Transkatheter-Aortenklappen-Implantation."Wir sind sehr stolz auf die erfolgreiche Re-Zertifizierung. Die erneute Auszeichnung als TAVI-Zentrum unterstreicht die kontinuierlich hohe Qualität der medizinischen Versorgung unserer Patienten am Campus", erklärt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Chefarzt der Klinik für Kardiologie I und Ärztlicher Direktor am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Unser Dank gilt dem gesamten engagierten kardiovaskulären Team am Campus, das Tag für Tag herausragende Arbeit leistet. Diese Auszeichnung ist ein weiterer Schritt in unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir sind stolz auf das Zertifikat und besonders auf die Anerkennung der Auditoren, dass unsere Klinik neue Maßstäbe in der modernen Herzmedizin setzt. Ein größeres Lob könnte es kaum geben", so Prof. Dr. Kerber abschließend."Mit rund 4.500 erfolgreich durchgeführten TAVI-Eingriffen seit der Gründung des TAVI-Programms gehört der Campus zu den führenden Einrichtungen auf diesem Gebiet. Ich freue mich sehr über dieses überragende Feedback und gratuliere allen Teammitgliedern der TAVI-Versorgung herzlich zu dieser erfolgreichen Auszeichnung", sagt Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Seit der Einführung des TAVI-Verfahrens im Jahr 2009 hat der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt entscheidend zur Etablierung dieser schonenden Methode zur Behandlung der Aortenklappen-Stenose beigetragen. Die Diagnose und Therapie erfolgt in enger fächerübergreifender Zusammenarbeit. Gemeinsam behandeln hier Kardiologen, Herzchirurgen sowie Anästhesisten im interdisziplinären Herz-Team.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar.www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5999231