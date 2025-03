NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Operativ seien die Ergebnisse weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Analyst Neil Green in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Im Fokus stehe weiterhin der Verschuldungsgrad und damit verbunden die Frage nach einer Dividende des Unternehmens. In Europas Immobilienbranche gebe es bessere Anlagemöglichkeiten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 06:54 / GMT

LU1673108939