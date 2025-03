Im vergangenen Jahr wurden in Österreich Photovoltaik-Anlagen mit gut 2,2 Gigawatt Leistung neu installiert, nach fast 2,5 Gigawatt 2023. Für 2025 erwartet der Branchenverband Photovoltaic Austria einen weiteren Rückgang. Acht Jahre lang nahm der Photovoltaik-Zubau in Österreich stetig zu. Nun gehen die Zahlen zurück: Im vergangenen Jahr wurden mit 2,2 Gigawatt rund zehn Prozent weniger Leistung zugebaut als 2023. Wegen unklarer Förderbedingungen, der angespannten Wirtschaftslage und dem fehlenden Rückhalt der Politik droht in diesem Jahr ein weiterer Rückgang, fürchtet der Branchenverband Photovoltaic ...

