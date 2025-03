Elmos Semiconductor SE entwickelt analoge Mixed-Signal-Integralschaltkreise, die hauptsächlich für die Automobilindustrie bestimmt sind. Mit 40 Jahren Expertise und mehr als 1.300 Mitarbeitenden nimmt dieses deutsche Unternehmen weltweit führende Positionen in verschiedenen automobilen Anwendungen ein, darunter Ultraschall-Abstandsmessung, Ambientebeleuchtung, Rückbeleuchtung und mehr. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. April um 16:00 Uhr im Rahmen der German Select IV Conference einen Online-Roundtable mit Ralf Hoppe, Head of IR, PR & ESG der Elmos Semiconductor SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-16-00/ELG-GR zur Verfügung gestellt.