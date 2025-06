Elmos steuert das Auto von morgen und will bis 2030 stramm wachsen!

Elmos ist Marktführer bei Ultraschallsensoren und beliefert die Automobilindustrie mit spezialisierten Halbleitern. Der Trend hin zu selbstfahrenden und elektrischen Fahrzeugen sorgt für einen massiven Nachfrageanstieg nach Chips - statt acht könnten künftig 70 bis 150 Chips pro Auto verbaut werden. Nach einem durchwachsenen Jahresauftakt dürfte Elmos ab 2026 (KGV unter 11) in eine neue Wachstumsphase eintreten. Bis 2030 soll sich der Umsatz fast auf 1 Mrd. Euro verdoppeln.

Elmos: Chips für die automobile Zukunft

Elmos entwickelt Mixed-Signal-Halbleiterlösungen, die in modernen Fahrzeugen für mehr Sicherheit, Komfort und Effizienz sorgen. Das Unternehmen ist Marktführer bei Ultraschallsensoren, die unter anderem in Einparkhilfen und für die 360 Grad-Umfelderkennung eingesetzt werden. Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio LED-Treiber-ICs, Motorsteuerungen, Drucksensoren, Infrarotsensoren sowie Power-Management- und Kommunikations-ICs für Anwendungen wie ADAS, Lichtsysteme, Klimasteuerung und Infotainment. Zudem werden Lösungen für Gestensteuerungen offeriert. Damit ist Elmos ein Topprofiteur von selbstfahrenden Elektroautos sowie einer Aufwertung des Innenraums. Zudem hat sich Elmos mit dem Verkauf der eigenen Waferfertigung Ende 2024 an Littelfuse vollständig zum Fabless-Hersteller transformiert und kann flexibel auf modernste Fertigungstechnologien zugreifen. Die Kostenbasis wurde reduziert und damit eine Grundlage für ein besseres Margenlevel gelegt.