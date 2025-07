EQS-Media / 21.07.2025 / 10:08 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE: 1 Milliarde ausgelieferte Motor Control-ICs Leverkusen, 21. Juli 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat einen bedeutenden Meilenstein in der Motor Control Technologie erreicht: Das Unternehmen hat seit Beginn der Produktion seiner Motor Control-ICs mehr als 1 Milliarde Mikrochips ausgeliefert. Seit der Markteinführung der ersten Motor Control-Lösungen vor über zwei Jahrzehnten hat sich Elmos als führender Anbieter für innovative, hochoptimierte Motor Control-ICs etabliert. Mit einem umfangreichen Portfolio, das sowohl vollständig integrierte Treiber-ICs als auch leistungsstarke BLDC-Motorsteuerungen umfasst, bedient Elmos eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Fahrzeugtechnik und darüber hinaus. Diese Lösungen unterstützen gängige Betriebsspannungen wie 12V, 24V oder 48V und decken damit ein breites Leistungsspektrum von 1W bis hin zu rund 3kW ab. "Das Erreichen von 1 Milliarde ausgelieferten Motor Control-ICs zeigt das kontinuierliche Vertrauen, das unsere Kunden in die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte setzen", erklärt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE. "Unsere Motor Control-ICs bieten eine hohe Effizienz und exzellente Integration in die Applikationen unserer Kunden - maßgeschneiderte Lösungen für die vielfältigen Anforderungen moderner Antriebssysteme." Bereits seit 2003 liefert Elmos erfolgreich Motor Control-ICs und hat seit 2006 auch die Entwicklung von BLDC-Treibern vorangetrieben. Mit einer Fokussierung auf hochoptimierte, anwendungsspezifische ICs für intelligente Motorsteuerung hat sich Elmos in den letzten 20 Jahren als einer der führenden Anbieter in diesem Bereich etabliert. "Unsere Erfahrung und Expertise in der Entwicklung von Motorsteuerungslösungen spiegeln sich in der breiten Anwendungspalette wider, die von einfachen Antriebssteuerungen bis hin zu komplexen Aktuatoren reicht", fügt Dr. Dienstuhl hinzu. "Mit den heutigen System-on-Chip-Lösungen haben wir die Motorsteuerungstechnologie weiter revolutioniert und bieten unseren Kunden auf der ganzen Welt hochgradig integrierte, zuverlässige und zukunftssichere Lösungen." Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran. Hinweis

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



