München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist Gold eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Gold habe sich immer wieder als stabiler Wert in Zeiten von Marktvolatilität und wirtschaftlicher Unsicherheit erwiesen. Der jüngste Anstieg auf über 3.000 USD pro Unze sei in erster Linie auf mehrere globale Faktoren zurückzuführen. So hätten Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und anderen Ländern, zu Unsicherheiten geführt, die das Interesse an Gold als sicherem Hafen verstärkt hätten. Der Anstieg des Goldpreises in den letzten Jahren könnte auch 2025 als Reaktion auf solche geopolitischen Spannungen weiter anhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...