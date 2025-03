Unterföhring (ots) -26. März 2025.Hochzeit. Baby. Und weitere Katastrophen. ProSieben zeigt ab Montag, 5. Mai 2025, um 20:15 Uhr das "Young Sheldon"-Spinoff "Georgie & Mandy" als Free-TV-Premiere in Doppelfolgen. Die neue Comedy-Serie schließt direkt an "Young Sheldon" an und begleitet Sheldons Bruder Georgie (Montana Jordan), der mit seiner Frau Mandy (Emily Osment) und Baby bei Mandys Eltern eingezogen ist. Was als nette Übergangslösung geplant war, entwickelt sich schnell zu einem kunterbunten Chaoshaufen ...Die neue Comedyserie von den "The Big Bang Theory"- und "Young Sheldon"-Machern ist in den USA bereits erfolgreich gestartet, so dass die Folgenanzahl direkt von 13 auf 22 Episoden erhöht wurde. Nicht bestätigt, aber man munkelt, dass auch Ian Armitage alias Young Sheldon seinem Bruder Georgie einen Besuch in Texas abstattet.ProSieben zeigt "Georgie & Mandy" ab 5. Mai, montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen und vorab auf Joyn.Pressekontakt:Stella LosackerEntertainment Content Communicationsphone: +49 89 95 07- 1168email: Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingProgram Data ServicesAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: Alexandra.Schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5999349