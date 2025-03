Teaneck, N.J., 26. März 2025 (ots/PRNewswire) -Cognizant wird Lösungen für wichtige Wachstumsbereiche anbieten, darunter KI-Agenten für Unternehmen, maßgeschneiderte große Sprachmodelle für die Industrie und eine Infrastruktur mit NVIDIA AI.Cognizant (NASDAQ: CTSH) kündigte Fortschritte auf der Grundlage von NVIDIA AI an, die den branchenübergreifenden Einsatz von KI-Technologie in fünf Schlüsselbereichen beschleunigen sollen: KI-Agenten für Unternehmen, branchenspezifische große Sprachmodelle (LLMs), digitale Zwillinge für die intelligente Fertigung, grundlegende Infrastrukturen für KI und die Fähigkeiten von Cognizants Neuro® KI-Plattform zur Integration der NVIDIA KI-Technologie und zur Orchestrierung über den gesamten Technologie-Stack des Unternehmens.Cognizant arbeitet mit globalen Kunden zusammen, um sie bei der effizienten Skalierung des KI-Werts zu unterstützen. Dabei nutzt das Unternehmen seine umfassende Branchenerfahrung und ein umfassendes KI-Ökosystem, das Infrastruktur, Daten, Modelle und Agentenentwicklung umfasst und auf proprietären Plattformen und Beschleunigern basiert. NVIDIA AI spielt eine Schlüsselrolle in den KI-Angeboten von Cognizant, mit aktiven Kundenbeziehungen in verschiedenen Branchen, um Wachstum und Geschäftstransformation zu ermöglichen."Wir sehen weiterhin, wie Unternehmen den Übergang von Machbarkeitsstudien zu größeren Implementierungen von Unternehmens-KI bewältigen", sagte Annadurai Elango, President von Core Technologies and Insights bei Cognizant. "Durch unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA wird Cognizant Lösungen entwickeln und bereitstellen, die diesen Prozess beschleunigen und den KI-Wert für Kunden durch die Integration grundlegender KI-Elemente, -Plattformen und -Lösungen schneller skalieren.""Von Modellen bis hin zu Anwendungen erfordert die KI-Transformation in Unternehmen eine vollständige Software und Infrastruktur mit Zugriff auf domänenspezifische Daten", so Jay Puri, Executive Vice President of Worldwide Field Operations bei NVIDIA. "Die Cognizant Neuro AI-Plattform wurde mit NVIDIA AI entwickelt, um spezialisierte LLMs und Anwendungen bereitzustellen, die Unternehmen auf das KI-Zeitalter mit Reasoning Agents und digitalen Zwillingen vorbereiten."Auf der NVIDIA GTC 2025 stellte Cognizant seine Absicht vor, Angebotsaktualisierungen in den folgenden fünf Bereichen zu liefern:- KI-Agentifizierung für Unternehmen, unterstützt durch den Cognizant Cognizant®Neuro AI Multi-Agent Accelerator: Dieses Framework läuft auf NVIDIA NIM-Mikrodiensten und ermöglicht es Kunden, schnell KI-Systeme mit mehreren Agenten für adaptive Abläufe, Echtzeit-Entscheidungsfindung und personalisierte Kundenerfahrungen zu erstellen und zu skalieren. Mit diesen Frameworks können Kunden Agenten mithilfe eines Low-Code-Frameworks erstellen und orchestrieren oder vorgefertigte Agentennetzwerke für verschiedene Unternehmensfunktionen und branchenspezifische Prozesse wie Vertrieb, Marketing und Lieferkettenmanagement verwenden. Die Frameworks ermöglichen es Kunden außerdem, Agent-Netzwerke von Drittanbietern und die meisten LLMs einfach zu integrieren.- Aufbau von Multi-Agenten für die Skalierung: Cognizant arbeitet daran, Geschäftsabläufe durch den Einsatz von Multi-Agenten-Systemen und die Integration mit NVIDIA NIM, NVIDIABlueprints und NVIDIARiva speech AI zu verbessern. Das Unternehmen wird eine zukunftssichere Agentenarchitektur entwickeln, die ein modulares und anpassungsfähiges Agentendesign unterstützt, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden und die langfristige Tragfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von KI-Lösungen zu gewährleisten. Dazu gehören vorgefertigte Integrationen mit Sicherheitsleitplanken und menschlicher Aufsicht. Dieser Ansatz soll es Unternehmen ermöglichen, mithilfe des vorgefertigten Agentenkatalogs marktreife Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Beispiele hierfür sind Multi-Agenten-Systeme für Versicherungsansprüche, Multi-Agenten-Systeme für Einsprüche und Beschwerden, Multi-Agenten-Systeme für automatisierte Lieferketten und Multi-Agenten-Systeme für die Vertragsverwaltung.- Branchen-LLMs: Cognizant entwickelt branchenorientierte LLMs, die von NVIDIA NeMo und NVIDIA NIM unterstützt werden. Diese Lösungen sind auf die einzigartigen Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten und bauen auf der umfassenden Branchenexpertise von Cognizant auf, um Innovationen voranzutreiben und Geschäftsergebnisse zu verbessern. So hat Cognizant beispielsweise ein fein abgestimmtes Sprachmodell entwickelt, um die Verwaltungsprozesse im Gesundheitswesen zu verändern. Dieses System wird die Fachkenntnisse von Cognizant und die NVIDIA-Technologie nutzen, um die medizinische Code-Extraktion zu verbessern und eine höhere Genauigkeit, weniger Fehler und eine bessere Einhaltung der HIPAA- und GDPR-Standards zu unterstützen. Es soll Kunden dabei helfen, Kosten zu senken, die Latenz zu verringern, das Umsatzzyklus-Management zu verbessern und eine genaue Risikoanpassung zu gewährleisten. In internen Benchmarking-Tests von Cognizant hat sich das Modell als wirksam erwiesen, da es den Aufwand um 30 bis 75 Prozent reduziert, die Codierungsgenauigkeit um 30 bis 40 Prozent erhöht und die Markteinführungszeit um 40 bis 45 Prozent verkürzt.- Industrielle digitale Zwillinge: Die intelligenten Fertigungs- und digitalen Zwillingsangebote von Cognizant, die durch NVIDIAOmniverse beschleunigt werden, zielen darauf ab, die digitale Transformation voranzutreiben, indem sie die Technologien zur Erzeugung synthetischer Daten, beschleunigten Datenverarbeitung und physischen KI-Simulation von NVIDIA Omniverse kombinieren, um Herausforderungen in der Fertigung und im Lieferkettenmanagement zu bewältigen. Diese Möglichkeiten sollen Kunden dabei unterstützen, die Anlagenplanung und Prozesssimulationen mit Echtzeit-Einblicken und prädiktiven Analysen zu verbessern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu steigern und die Kapitalausgaben für die Anlage zu optimieren. Dieses Angebot ermöglicht die Integration verschiedener Daten aus Anwendungen, Systemen und Sensoren mit synthetischen Daten, sodass Kunden verschiedene Szenarien simulieren und Lösungen für Probleme in der Anlage finden können. Darüber hinaus können die Angebote von Cognizant durch den Aufbau der erforderlichen digitalen Infrastruktur, einschließlich IT-Systemen und qualifiziertem Personal, genutzt werden, um digitale Zwillinge für groß angelegte Systeme wie Fabriken, intelligente Stromnetze, Lagerhäuser oder ganze Städte mit Präzision und Effizienz zu erstellen und zu verwalten.- Infrastruktur für KI: Die wirksame Umsetzung von KI erfordert eine robuste KI-Infrastruktur und für KI aufbereitete Daten. Die von NVIDIA beschleunigte KI-Infrastruktur von Cognizant bietet den Kunden Zugang zur KI-Technologie von NVIDIA über "GPU as a Service" sowie eine sichere und verwaltete Infrastruktur. Dies trägt dazu bei, dass KI-Modelle in verschiedenen Umgebungen ausgeführt werden können, z. B. in der Cloud, in Rechenzentren oder am Netzwerkrand. Darüber hinaus beabsichtigt Cognizant, NVIDIA RAPIDS Accelerator for Apache Spark zu nutzen, um Kunden bei der Beschleunigung von Datenpipelines für KI-Implementierungen zu unterstützen und so effiziente und skalierbare Abläufe zu ermöglichen. Bei einem Beispiel für die Umsetzung für einen großen Kunden aus dem Gesundheitswesen in den USA führte die Nutzung der KI-Infrastruktur von Cognizant zu einer 2,7-fachen Verbesserung der Kosteneffizienz und einer 1,8-fachen Steigerung der Leistung ihrer Spark-Workloads."Mit dem Beginn der Ära der KI-Industrialisierung versuchen Unternehmen, die Wertschöpfung ihrer KI-Investitionen zu beschleunigen, indem sie sich auf übergroße wirtschaftliche Auswirkungen, agentengeführte Workflow-Transformationen und branchenspezifische Bereitstellungen konzentrieren", so Nitish Mittal, Partner bei der Everest Group. "Die Vertiefung der Partnerschaft von Cognizant mit NVIDIA signalisiert zukunftsorientierten Unternehmen, die im KI-Zeitalter bahnbrechende Werte erschließen wollen, den richtigen Weg."Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant. Original-Content von: Cognizant, übermittelt durch news aktuell