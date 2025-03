Die Airbus-Aktie befindet sich seit Oktober letzten Jahres in einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Am Mittwoch verliert sie leicht und steht aktuell bei rund 170 €. Lohnt sich hier ein Einstieg? Ausbau der Rüstungssparte vorgesehen Mit dem Amtsantritt von Trump in den USA verlassen sich die EU-Länder nicht mehr auf die USA, stattdessen ist der Ausbau der eigenen Armeen geplant. Die EU plant eine Aufrüstung im Volumen von 800 Milliarden €; auch in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...