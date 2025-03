Investitionsausblick für den Stuttgarter Automobilkonzern mit neuer Kurszielanhebung durch Jefferies bei unveränderter Halte-Empfehlung vor den Q1-Resultaten Ende April.

Die Mercedes-Benz Group AG zeigt sich derzeit mit einem Schlusskurs von 59,49 € stabil am Aktienmarkt, trotz eines leichten Rückgangs von 1,26% in der vergangenen Woche. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier jedoch einen beachtlichen Zuwachs von 12,22%, während im 12-Monats-Vergleich ein Minus von 19% zu Buche steht.

Das US-Analysehaus Jefferies hat am 24. März das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie von zuvor nicht genannten Wert auf 65 € angehoben, behielt jedoch die neutrale "Hold"-Einstufung bei. Die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem neuen Kursziel deutet auf ein mögliches Aufwärtspotenzial hin, wenngleich die Analysten insgesamt zurückhaltend bleiben.

Dividendenrückgang und Gewinnerwartungen

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 8,69 € je Aktie. Bei der Dividende rechnen Marktbeobachter mit einer Ausschüttung von 3,80 € je Anteilsschein, was einen spürbaren Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 4,30 € darstellt. Diese Einschätzung könnte ein Indikator für vorsichtigere Zukunftsaussichten des Stuttgarter Automobilherstellers sein.

Anstehende Termine

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 ist für den 30. April angesetzt. Diese Zahlen werden entscheidende Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben und könnten richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung sein. Zudem steht am 7. Mai die ordentliche Hauptversammlung an, zu der das Unternehmen am 24. März eine Ergänzung der Einberufung vorgenommen hat. Diese betrifft insbesondere Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.

Technisch betrachtet notiert die Aktie aktuell knapp 22,44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 76,70 €, das am 8. April 2024 erreicht wurde. Andererseits liegt der Kurs etwa 15,60% über dem 52-Wochen-Tief von 51,46 € vom 13. November 2024 und bewegt sich damit derzeit im mittleren Bereich der Jahresspanne.

