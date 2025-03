Das Finanzunternehmen verzeichnet trotz beträchtlicher Krypto-Reserven eine herausfordernde Marktphase mit 27% Kursverlust seit Jahresanfang bei hoher Volatilität.

Die Bitcoin Group SE notiert aktuell bei 38,80 Euro und verzeichnet seit Jahresbeginn einen deutlichen Rückgang von 27,75%. Der Kurs liegt damit mehr als 42% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 68,00 Euro, das im November 2024 erreicht wurde.

Die Gesellschaft agiert als Risikokapitalgeber mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit innovativen Konzepten und Technologien. Im Kryptobereich bietet sie Dienstleistungen wie Kryptotrading und -verwahrung für Privat- und Geschäftskunden an. Besonders bemerkenswert ist der umfangreiche Krypto-Eigenbestand der Gruppe, der sich laut einer EQS-Mitteilung vom 21. Februar 2025 auf 356,8 Millionen Euro beläuft.

Bewertung und technische Indikatoren

Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 98,26 gehandelt, was im Vergleich zu anderen Werten aus dem Finanzsektor als relativ hoch einzustufen ist. Die technischen Indikatoren zeigen gemischte Signale: Während der Kurs deutlich unter seinen gleitenden Durchschnitten liegt (25,21% unter dem 200-Tage-Durchschnitt), konnte am 19. März eine Überwindung der 20-Tage-Linie verzeichnet werden, was als positives Signal gewertet wird.

Der RSI-14-Indikator liegt bei 36,4 und deutet auf eine immer noch angeschlagene, aber nicht überverkaufte Marktlage hin. Die hohe annualisierte Volatilität von über 61% spiegelt die anhaltenden Marktunsicherheiten wider. Bemerkenswert ist zudem, dass die Aktie mit 9,30% Abstand zum 52-Wochen-Tief von 35,50 Euro notiert, das erst im März 2025 erreicht wurde.

Trotz des langfristigen Abwärtstrends seit dem 7. Januar 2025 konnte sich der Kurs in den letzten sieben Tagen leicht stabilisieren und verzeichnete einen minimalen Anstieg von 0,78%. Dies könnte auf eine mögliche Bodenbildung hindeuten, allerdings bleibt die Gesamtsituation angesichts der deutlich negativen Jahresperformance weiterhin herausfordernd.

