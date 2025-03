Die Bestellungen langlebiger Güter in den USA stiegen im Februar unerwartet.Der US Dollar Index bleibt im Tagesbereich über 104,00.Die Bestellungen langlebiger Güter in den USA stiegen im Februar um 0,9 % oder 2,7 Milliarden Dollar auf 289,3 Milliarden Dollar, berichtete das US Census Bureau am Mittwoch. Dieser Wert folgte auf einen Anstieg von 3,3 ...

