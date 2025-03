© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

Rheinmetall profitiert massiv vom Verteidigungsboom in Europa. Analysten sind weiter äußerst bullish - der Umsatz soll bis 2030 auf 30 Milliarden Euro steigen.Das Analysehaus Alphavalue hat seine Bewertung für Rheinmetall deutlich nach oben revidiert. Zwar habe der Markt die bisherigen Schätzungen bereits übertroffen, doch habe man stets einen positiven Ausblick beibehalten. Die nun aktualisierte Analyse reflektiert die tiefgreifenden geopolitischen Veränderungen in Europa. Besonders die Wiederwahl Donald Trumps wirke als geopolitischer Impulsgeber. Entscheidend sei jedoch der umfassendere strategische Wandel in Europa. "Trumps isolationistische Politik hat die dringende Notwendigkeit …