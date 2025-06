Michael Foeller, Director Global Markets der ICF BANK AG, mit einer aktuellen Einschätzung zur Lage an den Aktienmärkten. Wir sprechen über Börsensprichworte, wie "Sell in May and go away...", aber auch "Gewinnmitnahmen haben noch niemand geschadet". Was wird von der nächsten Fed-Sitzung erwartet und wie ist es aktuell um die Rüstungswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...