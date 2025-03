München (ots) -Auf der Jagd nach Einfluss, Macht und 40.000 Euro Preisgeld: In der neuen Strategy-Reality-Show "The Power" treten im Herbst 2025 Reality-Profis auf Joyn zum explosiven Machtspiel an. Wer schmiedet die klügsten Allianzen? Wer kann manipulieren, ohne aufzufliegen? Und vor allem: Wer ist der mächtigste Stratege?Das sind die prominenten Spieler:innen von "The Power":- Reality-Ikone Matthias Mangiapane ("Promi Big Brother" 2023, "Promis unter Palmen" 2020, "Forsthaus Rampensau Germany" 2023)- Reality-Star Serkan Yavuz ("Die Bachelorette" 2019, "Sommerhaus der Stars" 2023, "The 50" 2024)- Spielerfrau Dilara Kruse ("Promi Big Brother" 2023, "Couple Challenge" 2025)- "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo ("Forsthaus Rampensau Germany" 2024, "Promis unter Palmen" 2025, "Big Brother" 2011)- Reality-TV-Darstellerin Vanessa Nwattu ("Sommerhaus der Stars" 2023, "Temptation Island V.I.P." 2022)- Reality-TV-Darsteller Aaron Königs ("Good Luck Guys" 2024, "Promi Big Brother" 2020)- Influencer Lorik Bunjaku ("Die Bachelorette" 2021, "Bachelor in Paradise" 2022)- "Temptation Island"-Verführerin Emma Fernlund und ihre Mutter Julia Bimbaum- Reality-Sternchen Nadja Großmann ("Are You The One?" 2024)- GNTM-Model Lucas Schwarze ("Germany's Next Topmodel" 2024, "Köln 50667" 2023)- Rapper Leon Machére ("Das große Promibüßen" 2023, "Kampf der Realitystars" 2021)Das ist "The Power":Wer hat die Macht? Das ist die zentrale Frage, die es für die Spieler:innen bei "The Power" herauszufinden gilt. Jede Woche übernimmt einer von ihnen als Power Player das Kommando und trifft alle Entscheidungen. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause."The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Die Redseven Entertainment produziert die Strategy-Reality-Show im Auftrag von Joyn."The Power" - im Herbst 2025 kostenlos auf JoynÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5999495