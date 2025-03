Tesla wagt den Sprung in den Nahen Osten. Der Elektroauto-Pionier wird seine Fahrzeuge bald in Saudi-Arabien verkaufen und damit den größten Markt der Golfregion ins Visier nehmen. Der Einstieg in den ölreichen Staat könnte für Tesla allerdings eine besondere Herausforderung darstellen.Wie Tesla am Mittwoch mitteilte, wird der Markteintritt am 10. April mit einem Launch-Event in der Hauptstadt Riad gefeiert. Neben der Präsentation der EVs wird Tesla auch seine Vision für die Mobilität der Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...