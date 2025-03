Die BayWa-Aktie kommt nicht zur Ruhe und befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend. Von dem Tiefststand Mitte März von rund 7,30 € erholte sie sich wieder. Am Mittwoch entwickelt sie sich uneinheitlich und steht aktuell bei 8,30 €. Wie ist der Stand im Sanierungsverfahren? Geplante Restrukturierung abgesagt Am 23. Februar wurde mitgeteilt, dass mit dem Minderheitsgesellschafter der Energy Infrastructure Partners (EIP) eine Einigung ...

