WATERTOWN, Mass. und GOSSELIES, Belgien, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet, hat heute Posterpräsentationen mit präklinischen Daten zu EOS-215 auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) angekündigt, die vom 25. bis 30. April 2025 in Chicago, Illinois, stattfindet. EOS-215 ist ein potenzieller Best-in-Class-Antikörper gegen TREM2 und ein neuartiges kleines Molekül, welches auf den PTPN1/2-Inhibitor abzielt.

Details zur Posterpräsentation

Abstract 3136, "EOS-215, der erste TREM2-Antagonist seiner Klasse, soll die Mikroumgebung des Tumors umprogrammieren und den Tumorwiderstand überwinden."

Sitzung: Experimentelle und molekulare Therapeutik - therapeutische Ansätze, um die Mikroumgebung des Tumors anzuvisieren

Datum und Uhrzeit: Montag, 28. April 2025, 14:30 Uhr - 17:00 Uhr CDT

Ort: Poster-Abschnitt 24



Abstract 5609, "Ein neuartiger PTPN1/2-Inhibitor mit hoher oraler Bioverfügbarkeit erhöht das Ansprechen auf die Tumortherapie"

Sitzung: Experimentelle und molekulare Therapeutika - Kinase- und Phosphataseinhibitoren 3

Datum und Uhrzeit: Dienstag, 29. April 2025, 14:30 Uhr - 17:00 Uhr CDT

Ort: Poster-Abschnitt 20



iTeos ist auf der Jahrestagung der AACR am Messestand mit der Nummer 3240 zu finden.

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neue, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen und mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für bessere klinische Ergebnisse entwickelt wurden. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Über EOS-215

EOS-215 ist ein potenzieller Best-in-Class monoklonaler Antikörper, der die Ligandenbindung an den auf myeloischen Zellen 2 (TREM2) exprimierten Trigger-Rezeptor blockiert, mehrere tumorwachstums- und tumorüberlebensfördernde Aktivitäten tumorresistenter Makrophagen ausschaltet und die Makrophagen effektiv "umprogrammiert", um die Aktivierung von T-Zellen zu ermöglichen. Der therapeutische Kandidat hat sich bei hoch immunresistenten Modellen in vitro ebenso wie in vivo als wirksam erwiesen und wurde in IND-Studien untersucht.

Über PTPN1/2

iTeos hat einen neuartiges kleines PTPN1/2-Inhibitormolekül entwickelt. Die PTPN1/2-Phosphatasen sind negative Regulatoren von Zytokinsignalwegen und T-Zell-Rezeptorsignalen. Die PTPN1/2-Hemmung oder -Erschöpfung sensibilisiert Krebs- und Immunzellen für IFN?, um die Mikroumgebung des Tumors zu ändern und eine koordinierte Immunreaktion gegen den Tumor auszulösen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Wörter wie "glauben", "antizipieren", "planen", "erwarten", "werden", "können", "beabsichtigen", "vorbereiten", "schauen", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch Aussagen über das Best-in-Class-Potenzial von EOS-215 und über den potenziellen Nutzen von EOS-215 und den neuartigen PTPN1/2-Inhibitor von iTeos.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die folgenden: der Erfolg in präklinischen Tests und frühen klinischen Studien ist keine Garantie für den Erfolg in späteren klinischen Studien; die Daten für unsere Produktkandidaten sind möglicherweise nicht ausreichend, um die behördliche Genehmigung für den Übergang zu späteren klinischen Phasen oder die Zulassung für die Vermarktung der Produkte zu erhalten; iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne zu erfüllen, einschließlich der Einhaltung erwarteter oder geplanter Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, Forschungs- und klinische Entwicklungspläne und die Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos liegen könnten, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen Ressourcen des Unternehmens, Herstellungsbeschränkungen, die möglicherweise nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können, negative Entwicklungen auf dem Gebiet der Immunonkologie, wie z. B. unerwünschte Ereignisse oder enttäuschende Ergebnisse, auch im Zusammenhang mit Therapien von Wettbewerbern, und Entscheidungen von Behörden, Gerichten oder Ämtern, wie z. B. Entscheidungen des US-Patentamts im Zusammenhang mit Patenten, die unsere Produktkandidaten abdecken; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von iTeos auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie andere vom Unternehmen bei der SEC eingereichte Dokumente, deren Durchsicht wir Ihnen empfehlen.

Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig beeinflussen. Wir warnen Anleger davor, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. iTeos übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

